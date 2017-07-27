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Sahilde yürürken başına olta isabet etti; görme ve konuşma yetisini kaybetti

Olta iğnesi gözüne saplandı

27 Temmuz 2017 15:27

Balıkçının oltası bir gencin hayatını kararttı. Sahilde yürürken başına olta kurşunu, gözüne ise iğnesi isabet eden Burçin Gülümser’in kafatası çatladı, beyni hasar gördü. Talihsiz genç, görme ve konuşma yetisini kaybetti.

Olay, Aşiyan Mezarlığı sahilinde 20 gün önce İstanbul Sarıyer'e bağlı Aşiyan'da meydana geldi. İddialara göre, amatör olarak oltayla Boğaz'da balık tutmaya çalışan C.A. oltaya yemi taktı. Ardından da arkadan geçenlere dikkat etmeden oltayı denize salladı. Ancak oltanın ucundaki kurşun, o anda kıyıda yürüyen 34 yaşındaki Burçin Gülümser'e isabet etti. Oltanın kurşunu, Gülümser'in kafatasını yaraladı ve beyni zarar gördü. Oltanın iğnesi de gözüne saplandı.

Kafatası kırıldı

Olayın hemen ardından sahile sağlık ekipleri çağrıldı. Gülümser gözüne saplanmış olta iğnesi ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olta iğnesinin sağ gözüne saplanması, kurşununun ise kafatasını kırıp beynine zarar vermesi nedeniyle bir dizi ameliyat geçiren Gülümser hayata tutundu. Ancak görme ve konuşma yetisini kaybetti. Gözaltına alınan C.A. ise ifadesinde "Denize oltayı salladım, adama çarptı. Görmedim, kazayla oldu. Kendisini tanımıyorum" dedi.

C.A. serbest kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Gülümser'in yakınları, "Kıyıda olta ile balık avlayan biri, bir anlık dikkatsizlikle bir insanın hayatını kararttı. Yetkililerin kıyıdaki balık avlayanlara karşı başka kazalar olmadan tedbir alması gerek" şeklinde konuştu.

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