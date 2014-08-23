Sahilde bulunan ceset, Kumburgaz'daki gençlerden birine mi ait?

Marmara Adası sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesedin Kumburgaz'da kaybolan beş gençten birine ait olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Haber, Kumburgaz'da bekleyen ailelere de ulaştı.

DHA'nın haberine göre, Balıkesir'in Marmara İlçesi Gündoğdu Mevkisinde akşam saatlerinde sahile vurmuş ceset görenler, polisi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyet genel müdürlüğüne ait botlar belirtilen adrese gitti.



Çıplak olduğu görülen cesedin yaklaşık bir haftadır suda olduğu ve çürümeye yüz tuttuğu görüldü. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemesinin ardından ceset kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesetin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu söyleyen bir yetkili, "Ceset çürümüş haldeydi. Ayrıca üzerinde hiçbir kıyafet yoktu. Cesetin kime ait olduğu kimlik tespitinden sonra belli olacak" dedi.