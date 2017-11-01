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 SAHİL GÜVENLİK'TEN KAYIP GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)  Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında haber alınamayan gemiyle ilgili açıklama yaptı

01 Kasım 2017 14:36

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA) 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında haber alınamayan gemiyle ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda \"Bilal Bal\" isimli gemiden 
sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.
Şile\'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, \"Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir\" denildi.
Açıklama şöyle devam etti: \"İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir\"

Görüntü Dökümü:
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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler
 

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