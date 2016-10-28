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Sahil Güvenlik ve Jandarma'da 'FETÖ' operasyonu; 265 kişi görevden alındı

Görevden alınanların 153'ü Jandarma, 112'de Sahil Güvenlik personeli

28 Ekim 2016 12:00

153 jandarma personeli ile  Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 112 personel, 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevden alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gülen cemaatiyle iltisakı veya bu örgütle irtibatı olduğu değerlendirilen Jandarma Genel Komutanlığından 42'si subay, 56'sı astsubay, 30'u uzman jandarma çavuş, 17'si uzman erbaş, 8'i memur olmak üzere 153, Sahil Güvenlik Komutanlığından da 52'si subay, 58'i astsubay, biri uzman erbaş biri de memur olmak üzere 112 personel açığa alındı. 

 

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