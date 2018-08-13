Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni isimler atandı

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığına Tuğamiral Ahmet Kendir, yardımcılığına ise Tuğamiral Cengiz Fitoz atandı. Jandarmadan aralarında bir tümgeneral ve iki tuğgeneralin de bulunduğu 34 subay emekliye sevk edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararlarına göre, albay rütbesinden tuğamiralliğe terfi ettirilen Ahmet Kendir Sahil Güvenlik Komutanı olurken, yardımcılığına ise albaylıktan tuğamiralliğe terfi ettirilen Cengiz Fitoz atandı.Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına mensup generaller ve subayların atama listeleri ile bir üst rütbeye terfi ettirilen general ve albayların listeleri Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre Jandarma 18 generalin adı terfi listesine girdi. Bir tümgeneral korgeneralliğe, dört tuğgeneral tümgeneralliğe, 13 kıdemli albay ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 28 generalin adı da atama listesinde yer aldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atanırken; korgeneralliğe terfi ettirilen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil aynı görevine devam edecek.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına getirilirken; tümgeneralliğe terfi ettirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Personel Başkanı İsmail Balıbek ve Lojistik Komutanı Münir Güzel de yeni rütbeleriyle aynı görevlerini sürdürecek.

General ve subayların terfi ve atamaları

Tuğgeneral rütbesinden tümgeneralliğe terfi ettirilen Bursa İl Jandarma Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Konya İl Jandarma Komutanlığına; Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa İl Jandarma Komutanlığına; Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İzmir İl Jandarma Komutanlığına; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına; Bingöl İl Jandarma Komutanı Vedat Çolak, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına; İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına; Asayiş Başkanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına; Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız ise Stratejik Gelişim ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

Kıdemli albay rütbesinden tuğgeneralliğe terfi ettirilen İstihbarat Başkanlığı İstihbarat Planlama ve Güvenlik Daire Başkanı Şakir Uslu, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına; Mersin İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaddin Cavlak, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına; İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanı Ünsal Bulut, Ankara İl Jandarma Komutanlığına; Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı İbrahim Koyuer, Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanlığına; Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Murat Bulut, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına getirildi.

Tuğgeneralliğe terfi ettirilen Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Şırnak İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve İstihbarat Daire Başkanı Ahmet Kavukcu’nun yeni rütbeleri ile aynı görevlerini sürdürmeleri kararlaştırılırken Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreteri Hüseyin Hilmi Atabay, Siirt İl Jandarma Komutanlığına; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına; Foça Jandarma Komando Okul Komutanı Alper Sır, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına; Asayiş Daire Başkanı Cemil Lütfi Özkul, Ağrı İl Jandarma Komutanlığına ve Tunceli İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ise Antalya İl Jandarma Komutanlığına atandı.

İl Jandarma Komutanlıklarına atama

Resmi Gazete’de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile 25 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

İl jandarma komutanlıklarına getirilen isimler şöyle:

– Jandarma Kıdemli Albay Hamza Çömez, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Amasya İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Selçuk Özdem, Ardahan İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Mesut İnan, Aydın İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Mevlüt Dirim, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Emrullah Büyük, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Çankırı İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay İlhan Şen, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Abdulkadir Seri, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, Karabük İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin, Karaman İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Malatya İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz, Mersin İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal, Muş İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Albay İdris Tataroğlu, Sivas İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına.

– Jandarma Kıdemli Albay Sinan Şen, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına.

Jandarmadan 3 general ve 31 albay emekliye sevk edildi

Bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Jandarma Genel Komutanlığından 3 general ve 31 albay 15 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Emekliye sevk edilenler arasında Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel de bulunuyor.