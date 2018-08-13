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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na Tuğamiral Ahmet Kendir atandı

ANKARA (DHA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10

13 Ağustos 2018 09:34

ANKARA (DHA) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın imzasıyla Resmi Gazete\'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu albaylar Ahmet Kendir ve Cengiz Fitoz, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 10. ile 11. maddeleri gereğince tuğamiral rütbesine terfi ettirildi.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 11\'inci maddesi gereğince Tuğamiral Ahmet Kendir\'in Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ; Tuğamiral Cengiz Fitoz\'un ise Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı\'na atandığı duyuruldu.

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