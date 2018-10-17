Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu: 32 gözaltı kararı

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 'FETÖ' mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki 'FETÖ' şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı.

4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri devam ediyor.