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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu: 32 gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı verilenlerde 4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay var

17 Ekim 2018 13:03

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 'FETÖ' mensuplarına yönelik operasyonda 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki 'FETÖ' şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı. 

4'ü muvazzaf olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen ve 25 astsubay olmak üzere 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gözaltı işlemleri devam ediyor.

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