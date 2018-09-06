Sahil güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmeni kurtardı

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin bugün sabaha karşı Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtardığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sahil Güvenlik Botu tarafından bugün sabaha karşı saat 02.10\'da, Muğla ili Bodrum ilçesi Bitez güneyinde batmak üzere olan ve üzerinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne tespit edildi. Tekne üzerinde bulunan 11 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından anında kurtarıldı. Deniz yüzeyinde yapılan inceleme sonucunda 1 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere iki erkek göçmenin bilinci kapalı şekilde kurtarıldığı belirtilirken, Sahil Güvenlik Bot personeli tarafından denizden alınarak gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonrası 2 kişinin hayata döndürüldüğü ifade edildi.

Tıbbi müdahale ile hayata döndürülen iki göçmen ile rahatsızlanan hamile bir göçmen olmak üzere toplam 3 göçmen sağ ve bilinci açık şekilde Bodrum Devlet hastanesine sevk edildi. Olayda, 12 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 13 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen göçmenlerin müşahede altına alındığı belirtildi.

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-Sahil güvenlik kurtarma anı

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA)-