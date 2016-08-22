T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sahil güvenlik, darbeci ararken 24 göçmen kurtardı

24 Suriyeli göçmenden 11’inin çocuk olduğu belirtildi

22 Ağustos 2016 19:48

Mersin’in Silifke İlçesi’nde Akdeniz açıklarında bulundukları fiber teknenin arızalanması sonucu denizin ortasında mahsur kalan 24 Suriyeli göçmen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik güçlerinin, darbe girişimi sonucunda yasa dışı olaylara karışmış kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçışlarının önlenmesi için bölgede görev yaptığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 3 gün önce Silifke İlçesi’nin Taşucu Mahallesi açıklarında isimsiz bir tekne fark etti. Hızla olay yerine giden ekipler, teknede 11’i çocuk 24 Suriyeli göçmenle karşılaştı.

Arızalandığı saptanan 4 metre uzunluğundaki fiber tekne Taşucu Limanı’na çekilirken, içerisinde küçük yaşta çocukların da bulunduğu bazı Suriyeliler yorgunluktan teknede uyuyakaldı. Özellikle çocukların bitkin ve yorgun olduğu gözlenirken, ekipler teknedeki çocuklara meyve suyu ve çikolata ikram ederek sakinleştirdi.

Mersin Valiliği, arızalanan teknenin, darbe girişimi sonucunda yasa dışı olaylara karışmış kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçışlarının önlenmesi için Valilik koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptığı sırada fark edildiğini bildirdi. Valilik ayrıca, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından 1 Ocak-20 Ağustos 2016 arasında düzensiz göç olayları kapsamında 39 arama kurtarma faaliyetinde toplamda 1497 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

 

ETİKETLER

darbeci askersahil güvenlikgöçmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24