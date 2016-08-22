Sahil güvenlik, darbeci ararken 24 göçmen kurtardı

Mersin’in Silifke İlçesi’nde Akdeniz açıklarında bulundukları fiber teknenin arızalanması sonucu denizin ortasında mahsur kalan 24 Suriyeli göçmen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik güçlerinin, darbe girişimi sonucunda yasa dışı olaylara karışmış kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçışlarının önlenmesi için bölgede görev yaptığı öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 3 gün önce Silifke İlçesi’nin Taşucu Mahallesi açıklarında isimsiz bir tekne fark etti. Hızla olay yerine giden ekipler, teknede 11’i çocuk 24 Suriyeli göçmenle karşılaştı.

Arızalandığı saptanan 4 metre uzunluğundaki fiber tekne Taşucu Limanı’na çekilirken, içerisinde küçük yaşta çocukların da bulunduğu bazı Suriyeliler yorgunluktan teknede uyuyakaldı. Özellikle çocukların bitkin ve yorgun olduğu gözlenirken, ekipler teknedeki çocuklara meyve suyu ve çikolata ikram ederek sakinleştirdi.

Mersin Valiliği, arızalanan teknenin, darbe girişimi sonucunda yasa dışı olaylara karışmış kişilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçışlarının önlenmesi için Valilik koordinesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yaptığı sırada fark edildiğini bildirdi. Valilik ayrıca, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından 1 Ocak-20 Ağustos 2016 arasında düzensiz göç olayları kapsamında 39 arama kurtarma faaliyetinde toplamda 1497 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.