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Sahil güvenlik botları su alan kaçakları kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)-  İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isterken bindikleri lastik bot batma tehlikesi geçiren 77 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

19 Kasım 2017 17:39

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)-  İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmek isterken bindikleri lastik bot batma tehlikesi geçiren 77 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 30 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 08.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot olduğunu tespit etti. Bot yanına giden sahil güvenlik ekibi, aşırı yük nedeniyle su aldığı için batmak üzere olan bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 77 kaçağı kendi botlarına alarak kurtardı. Kaçaklara ait lastik bot ise yedeklendi. Suriye, Kongo ve Nijerya uyruklu olduğıu belirlenen kaçaklar Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklar, burada ıslak giysilerini çıkararak kurutmak için iskele korkuluklarına astı. Kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürülecek.

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