Sahil Güvenlik Bot Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın Bozcaada ilçesindeki \'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A. gözaltına alındı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bozcaada ilçesindeki \'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A.\'yı gözaltına aldı. Evinde ve aracında arama yapılan FETÖ şüphelisi astsubay, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.