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Sahil Güvenlik Bot Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Bozcaada ilçesindeki 'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A

16 Şubat 2018 14:20

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nın Bozcaada ilçesindeki \'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A. gözaltına alındı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bozcaada ilçesindeki \'TCSG-16 Bot Komutanı Astsubay A.H.A.\'yı gözaltına aldı. Evinde ve aracında arama yapılan FETÖ şüphelisi astsubay, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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