-Şahika'dan iki dünya rekoru ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Milli sporcu Şahika Ercümen, Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Sabit Ağırlık Dikey Dalış kategorisinde 70, Sabit Ağırlık Paletsiz kategorisinde 60 metreye inerek iki dünya rekoru kırdı. Rekor denemeleri, dün Mısır'ın Dahab kenti Blue Hole dalış noktasında, CMAS hakemleri gözetiminde gerçekleşti. Ulu Önder Atatürk'ün özlemle anıldığı 10 Kasım gününü rekor denemeleri için özellikle tercih eden Ercümen, 70 metreye dalarak Sabit Ağırlık Dikey Dalış rekorunu kırdı. Paletsiz de 60 metreye dalan Ercümen iki dünya rekorunu birden Türkiye'ye getirmeyi başardı. Paletsiz kategorisi CMAS tarafından ilk kez düzenlenirken, her iki rekor da doping testlerinin ardından tescil edilecek. Diyetisyen olan milli sporcu, 8 aydır aralıksız bu rekor için hazırlandı ve dalış antrenmanlarının yanı sıra fiziksel ve mental kuvvet antrenmanları da yaptı. -Şahika Ercümen- Şahika Ercümen (26), 11 Şubat 2011'de Avusturya'da buz altından tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi gitmiş hem erkekler hem de bayanlarda ''Buzaltı Yatay Dalış'' dünya rekorunu kırarak Guinness rekorlar kitabına girmişti. Dört dalda milli sporcu olan Şahika Ercümen'in, 2001 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunuyor.