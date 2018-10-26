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Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (1)

Tolga YILDIRIM/BURDUR, (DHA) - SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü'nde 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırdı

26 Ekim 2018 14:57

Tolga YILDIRIM/BURDUR, (DHA) - SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırdı. Ercümen, 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.
Milli sporcu Şahika Ercümen, \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

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