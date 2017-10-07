Şahika Ercümen, Pamukkale için antik havuza daldı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki, travertenleriyle ünlü Pamukkale\'yi tanıtmak amacıyla düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları\'nın tanıtımına katılan serbest dalış rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, 2 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Kleopatra antik havuzunda gösteri dalışı yaptı. Tarihi kalıntıların arasında sıcaklığı 36 dereceyi bulan antik havuzda Türk bayrağı açan Ercümen, farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

Pamukkale Belediyesi\'nin ilçedeki tarihi, turizmi ve sporları tanıtmak amacıyla bu yıl ilkini düzenleyeceği Pamukkale Spor Oyunları 2017\'nin tanıtımı, Colossae Otel\'de yapıldı. Tanıtım toplantısına Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, İl Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet İbanoğlu, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, eski milli basketbolcu Ermal Kurtoğlu, milli boksör Adem Kılıçcı ve bazı spor yazarları katıldı.

Toplantıda 27-29 Ekim arasında yapılacak Pamukkale Spor Oyunları organizasyonunun tanıtımı yapıldı. Toplantı öncesi Şahika Ercümen, Pamukkale\'deki 2 bin yıllık Kleopatra Antik Havuzu\'nda gösteri dalışı yaptı. Tarihi kalıntıların arasında 36 dereceyi bulan şifalı sıcak havuzda dalış yapan Ercümen, Türk bayrağı da açtı. Çocuklara su altında dalış eğitimi de veren Ercümen, antik havuzda dalmanın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Etkinlikle ilgili konuşan Ercümen, \"Tarihiyle, doğasıyla, turizmiyle elimizin altında bir cennet var. Bu yüzden burada olmak benim için çok değerli. Hem turizm için spor için buradayım hem de ülkemizdeki böyle önemli bir değeri başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtabilmek için buradayım. O yüzden bu spor organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum\" dedi.

Pamukkale Spor Oyunlarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Gürlesin ise, kurum olarak bu tür spor organizasyonları düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, \"27 Ekim\'de startını vereceğimiz Pamukkale Spor oyunlarına yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılmasını bekliyoruz. 5 ayrı branşta spor etkinlikleri yapacağız. Tarihiyle, doğasıyla bir turizm cenneti olan Pamukkale ilçemiz termal sağlıkta da önemli bir konuma sahiptir. Pamukkale Spor etkinliklerindeki amacımız, ilçemizi başta ülkemize daha sonra da dış ülkelere tanıtıp buradaki turizmi daha da artırmaktır. Bu spor organizasyonun ilçemizin tanıtımı açısında büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu organizasyonu önümüzdeki süreçte uluslararası organizasyon haline dönüştürmeyi planlıyoruz ve ilçemizi bu konuda tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlçemizde turizm etkinliklerinin yanında spor oyunlarının da olması büyük bir önem taşımaktadır. Milli sporcumuz Şahika Encümen de etkinliğin tanıtımı için antik havuzda dalış yaptı\" dedi.

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