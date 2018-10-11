Sahibinin kliniğin merdivenlerinde terk ettiği köpeğin çırpınışı kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, 8 aylık köpeğin, kendisini veteriner kliniği girişindeki merdiven korkuluklarına bağlayarak terk eden sahibinin peşinden gitmek için ipten kurtulmaya çalışması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Gazi Caddesi\'nde faaliyet gösteren veteriner kliniği önüne gelen kadın, bahçe girişindeki merdiven korkuluklarına \'terrier\' cinsi köpeğini bağlayıp ayrıldı. Sabah kliniğe gelen veteriner, tasmasından kurtulmak için çırpınırken boynunda küçük kesikler oluşan köpeği gördü. Köpeği klinikte tedavi eden veteriner, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, köpeğin sahibi tarafından korkuluklara bağlanıp terk edildiği anlaşıldı. Sahibinin arkasından gitmek için çırpınması da görüntüye yansıyan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan tarafından sahiplenildi.



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