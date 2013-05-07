Çin'de yol çalışması nedeniyle yıkılan otoparktan geriye 10 gündür sahibinin dönmesini bekleyen otomobil kaldı.

Shanxi bölgesinin başkenti Taiyuan’da yol genişletme projesi kapsamında bir cadde üzerinde bulunan otoparkın yıkımına başlandı.

Otoparkta bulunan tüm otomobiller sahipleri tarafından çekilirken, beyaz bir aracın sahibi ortaya çıkmadı. Yetkililer 10 gün boyunca araç sahibinin dönmesini bekledi. İngiliz Metro sitesinin haberine göre, yetkililer 10 günün sonunda aracın sahibi ortaya çıkmayınca inşaata başladı.

Yıkımın ardından sahipsiz beyaz otomobil, taş yığınlarının arasında kaldı. Sahibi geri döndüğünde molozların arasında aracı nasıl çıkaracağı merak ediliyor.