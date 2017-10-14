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Ekonomi

Sahibinden.com'a rekabet soruşturması

Sahibinden.com'un online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddia edildi

14 Ekim 2017 00:59

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'nin online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulayarak kötüye kullandığı iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgelerle yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, online otomotiv ilanları alanındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurul, bu soruşturmanın, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticareti AŞ hakkında daha önceden açılan soruşturmayla birleştirilmesini de kararlaştırdı.

Rekabet Kurulunca, şirketin faaliyet gösterdiği alandaki hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla da soruşturma açılmıştı.

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