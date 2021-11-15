Sahibinden sıfır ikinci el; artan otomobil fiyatlarının etkisiyle vatandaşlar araç alım-satımına yöneldi

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve artan dolar kurunun etkisiyle otomobil fiyatlarında ayda en az 2 kere zam gündeme geliyor. Bayilerde satılacak araç kalmaması sebebiyle sipariş listeleri oluşturulurken, yerli otomobiller 2-3 ay, yabancı otomobiller ise 6 aydan fazla sürede teslim ediliyor. Sektördeki söz konusu gelişmelerden dolayı otomobil en popüler yatırım aracı haline gelirken, Memuru, emeklisi, esnafı para kazanmak için oto alım-satımına yöneldi.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre vatandaşlar bayilerin sipariş listesine adını yazdırıyor, teslimat sırası geldiğinde ise sıfır otomobili piyasa değerinin üzerinde satarak kar etmeye çalışıyor.

Sektör temsilcileri konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, pandemi döneminde otomobili yatırım aracı tercih edenlerin sayısının arttığını belirtti. Erce şöyle konuştu:

"Öngörülemeyen ekonomi, yüksek enflasyon, finansal piyasalardaki enstrümanların çok çeşitli olmaması ve ülkedeki finansal okur yazarlığın düşük olması, zaten otomobili uzun yıllardır yatırım araçlarından birisi haline getirmişti. Pandemiyle birlikte başlayan otomobildeki arz sorunu ise çarpan etkisi yaptı. Yüzde 50 ÖTV bareminde olan bir aracı alan tüketici, ‘Nasıl olsa kur artıyor. Yakında bu araç yüzde 80 ÖTV baremine girer, ben buradan bir rant elde ederim’ mantığı ile hareket ediyor"

"Memur parasını korumak istiyor"

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, “Devlet yetki belgesi konusunda gerekli yasayı çıkarmadığı için şu anda araç alım satımına yönelen çok sayıda bireysel tüketici var. Memurlar, emekliler parasını korumak veya değerlendirmek için bu yolu seçiyor” dedi.

"Parayı faiz yerine otomobile yatırıyorlar"

Otomotiv sektörü veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sadece sıfırda değil, ikinci el piyasasında da yatırım amaçlı alımların hız kazandığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Dolar yükseliyor, faiz oranları çok düşük. Dolayısıyla tüketici parasını nasıl koruyacağını hesap etmeye başlıyor. Çünkü bakıyor ki, son bir yılda ikinci el fiyatları yüzde 80, sıfır km araç fiyatları ise yüzde 40’a yakın artmış. Bu nedenle faize yatırmak yerine araç almayı tercih ediyor. Böylece parasını koruyor."