Sahibinden satılık Sisi ilanı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin ülke ekonomisine yardımı olsun diye "kendimi bile satarım" sözleri sosyal medyada alaya alındı. İnternet üzerinden alışveriş sitesi eBay'de bir kullanıcı Sisi'nin "satışı" için bir ilan sayfası açtı. Açık arttırmada teklif edilen fiyatların birkaç saat içinde 100 bin doları aştığı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada Sisi, "Satılmam mümkün olsaydı, kendimi satardım" dedi. Birçok Twitter kullanıcısı Sisi'nin konuşmasıyla dalga geçen yorumlar yaptı. #Ebay etiketi kısa sürede Mısır'da ilk sıralara yerleşti.

Sisi, 'satış' ilanında "az kullanılmış" mareşal ve ordu geçmişi olan felsefe doktoru olarak tanıtıldı.

Sisi geçen yıl Tanrının kendisini "dünya liderlerine, politikacılara ve en büyük filozoflara" danışmanlık yapmak üzere atadığını söylemişti.

Sisi hakkında daha fazla bilgi isteyen kişiye cevabında, ilanı veren kullanıcı, "daha önce de Körfez kralları tarafından kullanılmıştı" ibaresini kullandı.Durumu komik bulmayan eBay'in dün öğleden sonra ilanı kaldırdığı belirtiliyor.

Mısır'da dış yatırımlarda ve turizm gelirlerinde keskin bir düşüş oldu.Ülkede iç borçlar, yüksek işsizlik ve enflasyonun yanı sıra yakıt sübvansiyonun da ekonomiyi zorladığı belirtiliyor.

Sisi konuşmasında, "hayatı ya da görevi sona erinceye kadar" ülke ekonomisini inşa etmeye devam edeceğini söyleyerek Mısırlılardan, başka kimseyi değil sadece kendisini dinlemelerini istedi.