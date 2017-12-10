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Dünya

Sahibinden satılık köy

Satışa çıkarılan köy Almanya'nın başkenti Berlin'e 150 kilometre uzaklıkta yer alıyor

10 Aralık 2017 06:17

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Alwine isimli köy, açık arttırmaya çıkarıldı. 20 kişinin yaşadığı köy 140 bin euroya alıcı buldu.

Sputnik'in Alman Haber Ajansı'na (DPA) dayandığırdığı haberine göre, Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı bir köy, açık artırmayla 140 bin euroya satıldı. Brandenburg eyaletindeki Alwine isimli köyün, 125 bin eurodan açık artırmaya çıkarıldığı ve bugün yapılan müzayedeyle 140 bin euroya satıldığı bildirildi. Köyle beraber 9 konut, bir köy sokağı ve bir miktar ormanlık alanının yeni sahibi olan kişinin teklifi telefonla verdiği ve kimliğinin gizli tutulduğu belirtildi.

aşkent Berlin'e 150 kilometre uzaklıktaki köyde 20 kişinin yaşadığı ve birçok evin boş olduğu bilgisi paylaşılırken köyde alışveriş imkanının bulunmadığı ve çevredeki tek otobüs hattının ise köyde durmadığı kaydedildi. Müzayedeye Hindistan dahil dünya genelinde ilgi gösterildiğini ancak sadece tek bir kişinin teklif verdiği öğrenildi.

Açık artırmada hazır bulunan ve köyden sorumlu Domsdorfs Muhtarı Peter Kroll ise evlerin bakıma ihtiyacı olduğunu ve satın alan kişinin köylüler için iyi bir şeyler yapmasını umduklarını dile getirdi. Yaklaşık 2 milyon euroluk bir masrafla köydeki evlerin onarılabileceğini dile getiren Kroll, "Dileğimiz, en azından evlerin, yerleşim bölgelerinin onarılmasıdır. Evler çatıdan bodruma kadar yenilenme ihtiyacı duyuyor" ifadelerini kullandı.

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