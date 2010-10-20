Sahibinden satılık köprü ve otoyol

T24 - Türkiye'deki otoyollar ve İstanbul'daki iki köprü için satış kararı Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndan çıktı. 2011'de yapılacak özelleştirmeyi kazanan, otoyol ve köprüleri 25 yıl işletecek.

Devlete ait 2 bin kilometrelik otoyol ve 2 Boğaz köprüsünün satışı kesinleşti. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun satışa ilişkin kararını dün tamamladı, karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Radikal gazetesinin haberine göre, işletme hakkını devralacak şirket İstanbul’daki iki köprü ile toplam 2 bin kilometrelik otoyol ağını 25 yıl boyunca işletecek. Henüz kesinleşmese de köprüler ve otoyol ağı toptan satışa sunulacak. Dolayısıyla tek bir yatırımcı tüm köprü ve otoyollara sahip olabilecek.

2011 içinde yapılacak satışla birlikte ihaleye girecek şirketlerden, otoyol ve köprülerin bakımı için belli bir bakım-onarım tamirat fonu oluşturması da istenecek. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yerine getirdiği rutin bakım ve onarım hizmetlerinin de satın alacak şirket tarafından yapılması istenecek.

Bakım ve onarım için uluslararası standartların uygulanacağı ve bunun için iznin Karayolları Genel Müdürlüğü’nce alınacağı belirtildi. Aynı şekilde köprü ve otoyolları alan şirket, bu hizmetlerin bedelini de istediği gibi arttırıp, indiremeyecek. Hazırladığı ücret değişikliklerini Karayolları Genel Müdürlüğü’ne onaylatma zorunluluğu olacak.



Eğlenceli otoyol geliyor

Köprü ve otoyolların satışıyla birlikte, otoyol ağında bulunan işletmeler ve diğer tesisler de birlikte özelleştirilmiş olacak. Dolayısıyla otoyol kenarındaki benzinlikler, diğer dinlenme ve yiyecek hizmetleri veren tesisler de otoyolları alacak şirkete geçmiş olacak.

Yetkililer devrin ardından ‘renkli-eğlenceli otoyol’ kavramının da ortaya çıkacağını belirttiler. Yani otoyolları satın alacak olan şirket, yine Karayolları’nın onayıyla güzergâhlarında yeni dinlenme ve eğlence tesisleri açabilecek. Yetkililer uzun zamandır hazırlık yapan Özelleştirme İdaresi’nin hukuki bir sorun çıkmazsa satışı 2011’de tamamlayacağını belirttiler.



Özelleştirilmesinin önü açılan projeler

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Boğaziçi Köprüsü

Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu

Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu

İzmir Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu



