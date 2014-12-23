Sahibinden satılık kelepir şehir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 2014 yılı içinde 822 parça taşınmazın satışı için karar alındı. Satışa çıkarılan konutlar yoğun olarak Mamak’taki lojmanlardan ve Altındağ’daki konutlardan oluşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentte, iki yıl arayla iki ayrı dev satış kararını belediye meclisinden geçirdi. 2012’de alınan kararla Ankara ve ilçelerinde toplam 18 milyon 632 bin 957 metrekarelik taşınmazın satışına izin verilmişti.



Seçimden sonra ağustos ayında belediye meclisinde kabul edilen kararla başkentte toplam 822 taşınmazın daha satışı için izin verildi. Satışa çıkarılan taşınmazların üzerinde çok sayıda lojman ve konut bulunuyor. Büyük miktarda satışlardan ne kadar gelir elde edildiği ise bilinmiyor.

Ankara’da yıllardır çözümlenemeyen sorun olarak bilinen Dikmen Vadisi kentsel satarak kurtulmaya çalışan ancak başarılı olamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in daha büyük taşınmazları satışa çıkardığı belirlendi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre Gökçek, tüm Ankara’da 18 milyon metrekarelik arsayı 2012’de satışa çıkardı.



Belediye meclisinde 2012 yılı başında çıkan kararla satışa çıkan taşınmazların ilçelere dağılımı şöyle:

“Altındağ ilçesinde 799 bin 889 metrekare,

Çankaya ilçesinde 2 milyon 658 bin 78 metrekare,

Gölbaşı ilçesinde 2 milyon 372 bin 596 metrekare,

Etimesgut ilçesinde 816 bin 331 metrekare,

Mamak ilçeside 5 milyon 728 bin 307 metrekare,

Pursaklar ilçesinde 872 bin 47 metrekare,

Sincan ilçesinde 454 bin 500 metrkare,

Yenimahalle ilçesinde de 4 milyon 930 bin 957 metrekare olmak üzere toplam 18 milyon 632 bin 957 metrekare.”

Elde edilen gelir belli değil

Satışa çıkarılan bu taşınmazların iki yıl içerisinde ne kadarının satıldığı ne kadar gelir elde edildiği ise bilinmiyor. Belediye yönetimi, belediye meclisinde alınan kararın ardından taşınmazları Belediye Encümeni aracılığıyla istediği zaman satma yetkisine sahip bulunuyor.

822 parça arda daha satışa çıkartıldı

Büyükşehir belediye meclisi, geçen ağustos ayında büyük ölçekli satış kararlarına bir yenisini daha ekledi. Alınan karar uyarınca mülkiyeti belediyede olan veya daha sonraki işlemlerle mülkiyeti kurama geçen 47 daire ve 822 parça arsanın satışını da onayladı. Satışa çıkarılan konutlar yoğun olarak Mamak’taki lojmanlardan ve Altındağ’daki konutlardan oluşuyor. Belediyenin satışa çıkardığı taşınmazların çok büyük bölümü Altındağ ilçesinde ve Anafartalar bölgesinde bulunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazların tablosuna göre 719 gayrimenkul Anafartalar bölgesinde yer alıyor…

Satışa izin verilen taşınmazlar

2014’te satışına izin verilen diğer taşınmazların ilçelere göre dağılımı da şöyle:

“Güdül ilçesinde 8,

Keçiören ilçesinde 10,

Polatlı ilçesinde 11,

Beypazarı ilçesinde 16,

Kalecik ilçesinde 3,

Nallıhan ilçesinde 10,

Haymana ilçesinde 9,

Kazan ilçesinde 6,

Kızılcahamam ilçesinde 14,

Ayaş ilçesinde 3,

Yenimahalle, Etimesgut ve Akyurt ilçelerinde 1’er,

Çubuk ilçesinde 6

Pursaklar ilçesinde 4.”