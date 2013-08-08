Sahibinden satılık havaalanı

İspanya'daki Ciudad Real Central Havaalanı, dünyadaki ilk özel havaalanı. 2008'de inşaa edilen ve 2009'dan beri Andalucia ve Madrid ağırlıklı yolcuların kullandığı havaalanı, yıllar içinde yolcuların ilgisini kaybetti. En son ticari uçuş Aralık 2011'de yapıldı. Sonrasında 6 ay süreyle birkaç özel uçuşa daha evsahipliği yapan havaalanı daha sonra kaderine terkedildi. O günden beri de tek bir uçak inmeyen havalanı ve inşaa edildiğinden beri toplamda yalnızca 31 yolcunun kullandığı sonunda 100 milyon Euro'ya satışa çıkarıldı.

Madrid'in 100 mil güneyindeki La Mancha bölgesinde bulunan Ciudad Real Central Havaalanı, 4 kilometreki kalkış pisti ve yıllık 47 bin ton kapasiteye sahip kargo tesisleri ile 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.

Satılması çok zor

Dünyanın en geniş uçağı Airbus A380'in rahat bir iniş yapabilmesini sağlayabilecek bir piste sahip olan havaalanını satın alan kişi ya da kurum belki 1 milyar euroluk bir havaalanını 100 milyon euro'ya kapatmış olacak ama aynı zamanda havaalanının 529 milyon euro'luk borcunu da satın almış olacak.

İspanya "Ciudad Real" gibi boş duran bir hayalet havaalanına daha sahip; Castellon-Costa Azahar Havaalanı 2011'in Mart ayında açılacaktı. 150 milyon euro'ya mal olan havalanı Haziran 2013'te hizmete girebildi ve şu ana kadar tek bir ticari uçuşa bile evsahipliği yapamadı.