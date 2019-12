Sahibinden 20 - 7000 TL'ye satılık sanal karakterler

T24 - Erzurum’da öldürülen internet düşkünü Musa Kang’la gündeme gelen internet oyunları, gençler arasında büyük bir para trafiği yaratıyor. Oyun karakterleri 20 TL ile 7000 TL arasında satılıyor

Erzurum’da Metin2 adlı internet oyununa düşkünlüğüyle bilinen 13 yaşındaki Musa Kang’ın bu oyundaki kahramanlarını satmak istediği kişi tarafından öldürüldüğü şüphesi, herkese aynı soruyu sordurdu: “Sanal alemde ve bu oyunların daha çok oynandığı internet kafelerde neler oluyor?” İnternet kafeler, okulu kıran ilköğretim öğrencileri, oyun satıcıları, emniyet yetkilileri ve profesyonel oyun kullanıcıları Milliyet gazetesine konuştu.



İşte çarpıcı gerçekler: Metin2, Night Online, SilkroadOnline, Combat, Knight, Metin2, Halflife... Bunlar sanal alemlerin en çok rağbet gören oyunları. Çoğu savaş temalı. Her oyunun Türkiye’de 3 milyon üyesi olduğu tahmin ediliyor. Ücretsiz üyelik sistemi hâkim, ancak oyunda ilerleyebilmek için zaman ya da para harcamak gerekiyor. Örneğin her silah için 5 dolar, bir üst seviyedeki karaktere 20 TL ile 7 bin TL arasında değişen ücretler ödüyorlar. Birçok çocuk anne ve babasının kredi kartından gizlice bu tür harcamalar yapıyor.



Küfür, kavga, hırsızlık...



Emniyet yetkilileri ve oyun siteleri sahiplerinin verdiği bilgilere göre, bu oyunlar başta çocuklar için ciddi tehlike.



- Oyunlar, kademeli olarak yükselmeye, daha fazla puan kazanmaya, “item” denilen daha fazla eşya ve aksesuar kazanmaya yönelik. Oyunda her eşya, aksesuar, silah parayla satılıyor. Oyunda ilerleme sağlayanlar, eşyalarını ya da karakterlerini satıyor. Bu oyunlar üzerinde akıl almaz miktarlarda para trafiği oluşuyor.



- Oyunda zaman harcamadan yükseklemek isteyen ya da az paraya satın aldığı karaktere, değer kazandırmak isteyen Van’dan, Kars’tan, Trabzon’dan oyuncular, İstanbul’a gelip karakter satın alıyorlar. Bu satış işlemenin tek kuralı var: Buluşacaklar, şifre ve para aynı anda elden ele değişecek.



- Oyunda en fazla süreyi geçiren, en fazla puanın sahibi oluyor. Bu nedenle, başından günlerce kalkmayanlar var.



- Karşılıklı canlı konuşulabildiği veya yazışılabildiği için, iki karakterin dövüşü sırasında inanılmaz küfürler ediliyor.



- Karakter satışları için internet siteleri de ardı ardına açılıyor. Bu sitelere “Oyunumdaki karakterimi 400 liraya satıyorum. Pazarlığa açık” gibi ilanlar bırakılıyor.



- Oyunlar, üyeleri hırsızlığa teşvik ediyor, şifre kırmayı olağan hale getiriyor.



- İnternet üzerinden oyunda olmamasına rağmen, karakterin oyun oynuyormuş gibi sistemde kaldığı programlar mevcut. Bu programlar parayla satılıyor.



Kuralsız kafeler



Çocuklar ve gençler bu oyunları daha çok internet kafelerde oynuyor. Kafelerde 12 yaş sınırlaması var. Daha küçük yaştakiler, velilerinin rızasıyla gidebiliyor. Okul formalı çocukların mesken tuttukları bazı kafeler, yaş sınırına uymadıkları için, arka kapılar yapıyor. Polis baskınında 12 yaş altı çocuklar bu kapılardan kaçırılıyor.



Sercan Kabataş, 13 yaşında. Sabah gözünü açar açmaz, internet kafeye koşuyor. Tek derdi Knight oynamak. 83. evreye yükselmesi lazımmış. Karakterine 20 TL teklif edilmiş, satmamış. Çünkü biraz daha yükselirse, teklifler 2 bin liradan başlayacak.



14 yaşındaki Orhan Metor’un annesi hastanede çalışıyor. Anne işe giderken internet kafeye bıraktığı oğlunu, iş çıkışı yine oradan alıyormuş. Orhan günde en az 3 saatini kafede geçiriyor. Onun üyeliği ise Counter isimli oyunda.



Karahan Acar, 14 yaşında. Metin2 isimli oyunda 1 ay önce 34. seviyeye yükselince, oyun üzerinden kendisine 20 lira teklif eden başka bir çocukla metrobüs durağında buluşup, şifresini satmış. Yeniden oynamaya başladığı oyunda 65. seviyeye gelmiş. Karahan, “Şu an 60 lira teklif ediyorlar ama 80. kademeden sonra profesyonel oyuncu oluyorum. Onu bekliyorum, 2 bin liraya satacağım” diyor.



Çocukları daha fazla tutabilmek için çeşitli yolları deneyen internet kafelerin belli kuralları var. Kavga etmek, yüksek sesle konuşmak yasak. Bir de “veresiye”...



Gümüş İnternet Kafe’nin sahibi Ummet Can, “Akşam burayı bizimle kapatan var. Kapıdan karakter satan var mı diye sesleniyorlar” diyor. Lila Cafe’nin işletmecisi Murat Satılmış, “Profesyonel oyuncular arasında ciddi iletişim var, geçen ramazanda Metin2’nin kullanıcıları Unkapanı’nda iftar verdi” diye konuşuyor.



15 yaş altına bu oyunların satışı yasaklanmalı



İnternetin en büyük oyun üyeliği satıcısı www.üyelikal.com sitesi sahibi Abdullah Yazıcı şöyle diyor: “Tek bir silahını 10 bin liraya satan var. Bu işten yüzbinlerce dolar kazananlar oluyor. Çocuklar için ciddi sorunlar var. Para satışı gercekleştiğinden dolayı çocuklarımız burada başkalarının karakterine ulaşmaya çalışıp nasıl hack yapıldığını öğreniyorlar, başlarına birçok şey gelebilir. Türkiye’de bu oyunlara yaş sınırı koyulması lazım. Çocuklar para kazanmak için hırs yapıyor, küfürleşmeler, tehditler oluyor. Oyun firmaları buna da çözüm bulamıyor. Devlet bu kafelerdeki oturma düzenini 12-15 ve 15 -18 yaş arası gençler şeklinde kategorilendirmeli ve 15 yaş altına bu oyunları yasaklamalı.”



‘Okuluma yoğunlaşmam için Shaman satıyorum’



“Okuluma yoğunlaşmam ve oyuna artık zaman ayıramayacağım için, içinde 2 adet level 80 karakter bulunan Authenticator’lu Wow ‘account’umu (hesabımı) satıyorum. Karakterler Elemental Shaman ve Rogue’dur. İki karakterde de Dual Spec özelliği bulunur. Shaman: Troll Female Elemental specced Shaman. Auchindoun serverındadır. Üzeri full epictir. Pvp yaptığım için üzeri 4/5 pvp setidir. Bunlar: 1 furious, 1 Deadly ve iki adet hatefuldur. Ancak pve gerı’da oldukça iyi karakterdir. Pve Gear olarak bir adet t8 bir spell power, yüzde 29 crit, 110 hit ve 238 haste rate’dir. Meslekleri Herbalism ve Alchemy’dir. Tüm Northernd Flaskları keşfedilmiştir. Yüzde 280 mountu mevcuttur. Fiyat olarak 400 lira düşünüyorum. Pazarlık payı var. Charlarım referans olacaktır. Güvenilirlik açısından.”



‘Fiyat 200-250 arası, başka yok’



“80 enhancement shaman



Armory:



Characterin nicki: vargnatt Characterin realmı: chromaggus Characterin extra özellikleri notlar: Karakterin itemleri gayet sağlamdır. Enhamcement itemlerini söylememe gerek yok. Ayrıyeten resto itemleri 1-2 parça hariç gayet sağlamdır. Çok iyi olmasa da PVP gear vardır. FİYAT: 200-250 arası düşünüyorum. Gerçekten ilgilenenler PM atsın. Fiyat bu başka yok. Ankara içi elden vermeyi düşünüyorum.”



Takasa açık teklif



“WTS Prot-Retri Paladin-Silvermoon. Charı stormscalede horde charlada takas edebilirim. Eğer gerı iyi bir charsa Trade mamut bulunmaktadır. 16 Klık olanından... Charda mine herb 450’dir. Ayrıntılara achivmenttan bakabilirsiniz. Marklar kullanılmamıştır. Banka slotlarının hepsi açıktır. Serverında tanınan bir chardır. Eğer değiştirmek istemezseniz, charda ulduarda idare edecek düzeyde retri ve holy gear bulunmaktadır. Acc fiyatı 200’dür. Daha da düşürülemez. Her türlü bilgi verilecektir.’



NOT: ww-Turk.com Forumları’nda ticaret bölümünde “account (hesap) satım ilanları” adı altında karakterler satışa çıkıyor.