Sahibi tarafından terk edilmişti; internet fenomeni haline gelen Deng Deng, Çin'de açık artırmayla 25 bin dolara satıldı

T24 Dış Haberler

Çin'de sahibi tarafından terk edildikten sonra bir internet fenomeni haline gelen köpek, 25 bin dolara satıldı.

Deng Deng isimli Shiba Inu 7 yıl önce bir hayvan eğitim merkezine bırakılmış ve sahibi hiç geri dönmemişti. Pekin'de bir mahkeme, terk edilen köpeğin açık artırmayla satılmasına karar vermişti.

Deng Deng için 78 dolar talep edilirken, köpek internette fotoğraflarının yayılmasıyla bir fenomen haline geldi ve ilk fiyatın yaklaşık 320 katına satıldı.

24 saat sürmesi planlanan açık artırma sırasında ilgili internet sayfasına 166 bin kişi girdi ve 480 teklif yapıldı.

Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği paylaşılmadı.