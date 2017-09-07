Sahibi tarafından sokakta çiş yaptırıldığı için av tüfeğiyle vurulan köpek kurtarılamadı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te oturan 80 yaşındaki Mehmet Ş.\'nin, evinin karşısında yol kenarında çiş yaptığı için av tüfeğiyle vurduğu köpek, veteriner müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda bacağından yaralanan ve tedavisi ardından taburcu olan köpeğin sahibi Mustafa Toker, köpeğini kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Olay, geçen salı günü Kurtuluş Mahallesi Preveze Caddesi\'nde meydana geldi. Mehmet Ş., balkonda otururken evinin önündeki yolun karşısında köpeğine çişini yaptıran Mustafa Toker\'i görünce tepki gösterdi. Mehmet Ş., tartıştığı Mustafa Toker\'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Toker ve Sibirci cinsi \'Miço\' adını verdiği köpeği yaralandı. Toker, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağ bacak ve sol ayağına saçmaların isabet ettiği Toker, tedavisinden sonra taburcu edildi. Olay yerine yaklaşık 40 dakika sonra gelen Karabük Belediyesi ekiplerince Geçici Hayvan Bakım Evi\'ne götürülen köpeği ise veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Köpek, Karabük Belediyesi hayvan mezarlığında gömüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Ş., karakoldaki ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

\"ELİNDE TÜFEKLE GELDİ ATEŞ ETTİ\"

Mustafa Toker, köpeğinin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Evinde köpeği ile çekilmiş fotoğraflarına bakarak vakit geçiren Toker, olayı şöyle anlattı:

\"Evin önünden geçiyordum. Hayvanın çiş yapacağı tuttu. O şahsın evi yolun karşısında. Hayvanın girdiği bahçe arkadaşın bahçesi. Onunla hiç alakası yok. Balkondan doğru \'Niye oraya yaptırıyorsun?\' diye küfürlü konuştu. \'Benim köpeğimden sanane, burası senin değil\' dedim. Tekrar küfür edince ben de \'Oradan küfür edeceğine aşağıya in öyle görüşelim\' dedim. \'Tamam geliyorum\' diye içeriye doğru gitti. Elinde tüfekle geldi. Ateş etti. Baktım ayağımdan kan gelince oturdum. Köpek biran oraya doğru havladı. Onun vurulduğunu fark etmedim. Çünkü en ufak bir şeyde ağlayan köpek hiç ağlamadı. Daha sonra yanıma uzandı. O zaman vurulduğunu anladım. Telefonumla 112 Acil Servis\'i aradım. Beni hemen ambulansa attılar. Köpek orada kaldı. Köpek uzun bir süre orada kalınca çok kan kaybetmiş.\'\'

Toker, \"Kasıtlı bir şey yok. Hayvan kendi seçiyor yapacağı yeri. Miço çok güzel bir köpekti. Oynamayı seven candan bir keöpekti. Ona çocuğum gibi bakıyordum. Çok üzgünüm\" dedi.



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