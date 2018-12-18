Sahibi olduğu restoranın cinsiyetçi reklamına gelen tepkilere böyle cevap verdi

İngiltere'de bulunan Dope Burger adlı restoranın paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşletmenin Facebook sayfasından "Mutlu Noeller millet" başlığıyla Noel Baba şapkası ve iç çamaşırlarıyla restoranın yeni ürününü yiyen bir kadının fotoğrafı yayınlandı. İşletmenin sahibi buna karşılık kendisinin üstsüz şekilde sosisli sandviç yediği bir fotoğrafı paylaştı.

Restoranın sahibi Oliver Johnson, fotoğraf hakkında yaptığı açıklamada "Sadece birazcık Noel eğlencesiydi. p Bu yüzden biz de başka bir tane daha paylaştık" dedi.

Restoranın yeni ürününü tanıtmak için yaptığı paylaşıma farklı tepkiler gelmişti. Bazı insanlar ürün satmak için kadın vücudunun kullanılmaya çalıştığını belirtirken, bazıları da bu pozu veren modelin bunu kendi isteğiyle yaptığını ve bunun için maaş aldığını yazdı.