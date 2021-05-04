Sahibi "Modern gıda sistemi sürdürülebilir değil" dedi; New York'ta lüks restoran hayvansal gıdayı tamamen bıraktı

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New York'un popüler restoranlarından Eleven Madison Park tamamen vegan hizmet vermeye geçme kararı aldı. Restoranın sahibi Daniel Humm, modern gıda sisteminin "sürdürülebilir olmaktan çıktığını" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin New York kentinin popüler restoranlarından biri olan Eleven Madison Park hayvansal gıdayı tamamen bırakma kararı aldı.

Üç Michelin yıldızlı, lüks restoranın sahibi Daniel Humm, restoranın sitesinden yaptığı açıklamada "Çevremizdekilere olan etkimizi her zaman dikkate alacak şekilde çalıştık. Ancak şimdi açık bir şekilde görülüyor ki modern gıda sistemi sürdürülebilir değil. Pandemiyle birlikte yaşadıklarımızı göz önünde bulundurarak, yeniden açılırken aynı restoran olamayacağımız çok açıktı" yazdı.

Humm açıklamasına şöyle devam etti: "Bitki bazlı bir menüyle hizmet vermeye, hayvansal gıda kullanmamaya karar verdik"

Vegan beslenme seçeneği restoranlar arasında tercih edilmeye başlıyor. Eleven Madison Park tamamen vegana geçse de pek çok restoran ve fast food zinciri de hayvansal gıda olmayan alternatifler sunuyor.