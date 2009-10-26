‘İrtica ile mücadele Eylem Planı’ belgesinin aslının bulunduğu açıklamasını değerlendiren Çiçek’in avukatı ‘Raporu görünce savunmayı yaparız’ dedi.



“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” başlıklı belgedeki imzanın Adli Tıp Kurumu tarafından kendisine ait olduğuna dair rapor verilen Kurmay Albay Dursun Çiçek’in avukatı Mustafa Çevik, kendilerini bu konuyla ilgili savcılıktan bir tebligatın yapılmadığını söyledi.



Tekrar ifadeye çağrılmaları halinde gerekli savunmayı yapacaklarını söyleyen Çevik, “Ortada bir iddia var ve iddia sahibi iddiasını ispatlamak zorunda” dedi. Çevik özetle şunları söyledi:

“Bize resmi bir bildirim yapılmasını bekliyoruz. Eğer bize tebligat yapılır da yeniden ifade vermemiz istenirse, o zaman o raporu bize de vermek zorundalar. Ortada bir iddia var ve iddia sahibi iddiasını ispat etmek zorunda.



Söz konusu raporu gördüğümüz zaman gerekli savunmamızı da yapacağız. Şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Müvekkilim Dursun Çiçek’le de görüştük. Bize tebligat yapılmasını bekliyoruz.”



Soruşturmaya takip



Bu arada Adalet Bakanlığı müfettişleri, Ergenekon soruşturmasında orijinalinin bulunduğu iddia edilen “İrtica İle Mücadele Eylem Planı” başlıklı belgenin gerçeğe aykırı düzenlenip düzenlenmediğini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyayı incelemeye aldı. Belgenin orijinalinin bulunması bu soruşturmayı da etkileyecek.

“Gerçeğe aykırı belge düzenlemek”le ilgili soruşturma, belge gerçek çıkarsa takipsizlikle sonuçlandırılabilecek.