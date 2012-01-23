-Şahenk'ten adaylık açıklaması ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olmayı kabul ettiği yönünde kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Şahenk, yazılı basın açıklamasında, sarı-lacivertli renklere gönül vermiş biri olarak, Fenerbahçe'nin, içinde bulunduğu sıkıntılı günlerden bir an önce çıkmasının en büyük dileği olduğunu belirterek, kulübün büyük bir camia olduğunu ve geçmişte olduğu gibi gelecekte de layıkıyla yönetileceğini ifade etti. Ferit Şahenk, açıklamasında ayrıca gönül verdiği kulübe, ihtiyacı olan her türlü yardımı esirgemeyeceğini de belirtti.