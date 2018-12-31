Şahenk ve Özyeğin anlaşması iptal oldu

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile işadamı Hüsnü Özyeğin arasındaki AVM satışı anlaşmasının iptal edildiğini yazdı. Anlaşmanın bedeli 102.5 milyon euro tutarındaydı.

Kerim Ülker’in “Şahenk-Özyeğin anlaşması iptal” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile işadamı Hüsnü Özyeğin arasındaki anlaşma iptal edildi. Bu yılın haziran ayında Gebze’deki AVM’sini satmak için Özyeğin ile masaya oturan Şahenk, anlaşmadan çekildi. Hatırlanacağı üzere Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından yapılan açıklamada 60 bin 585 metrekare alan üzerinde kurulu Gebze Center AVM yanı sıra otel ve 2 dönümlük arsanın 102.5 milyon euroluk satış işlemi tamamlandığı belirtilmişti. Ancak anlaşmanın iptal edildiği açıklandı.

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu satışın taraflar arasında karşılıklı varılan mutabakat sonucunda iptal edildiği belirtildi.

Kurucu şirket Özyeğin’in bankası

50 bin TL sermayeli Seyir Gayrimenkul 11 Mayıs 2017’de kuruldu. Şirketin kurucusu Hollanda’da bulunan Credit Europe Bank… Şirketin yönetiminde Zınar Okçuoğlu ve Hüsrev Ateş Ergüler bulunuyor. 1994 yılında iş adamı Hüsnü Özyeğin tarafından kurulan Credit Europe Bank’ın toplam 4500 çalışanı bulunuyor.