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Spor

Şahenk: Fenerbahçe başkanlığına aday değilim

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, Fenerbahçe başkanlığı iddialarını yalanladı...

23 Ocak 2012 02:00

T24 - Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk, Fenerbahçe başkanlığı iddialarını yalanladı.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığına aday olmayı kabul ettiği yönünde, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 



Ferit Şahenk yazılı açıklamasında, "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayı kabul ettiğim yönünde kamuoyunda yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Halihazırda sarı-lacivertli renklere gönül vermiş biri olarak, kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılı günlerden bir an önce çıkması en büyük dileğimdir. Fenerbahçe Kulübü büyük bir camia olup geçmişte olduğu gibi gelecekte de layıkıyla yönetilecektir. Ben gönül verdiğim kulübümün ihtiyacı olan her türlü yardımı esirgemeyeceğimi kamuoyuna saygılarımla sunarım" sözlerine yer verdi.

Bugün bazı gazetelerde yer alan haberlerde Şahenk'in kendisine yöneltilen rica üzerine Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olmayı kabul ettiği iddia edilmişti.



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