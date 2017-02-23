Şahdeniz gazının 2018'de Türkiye'ye ulaşması bekleniyor

Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Güney Gaz Koridoru ile taşınacak Azerbaycan doğalgazının 2018'te Türkiye'ye, 2020'de ise Avrupa'ya ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi.

Bakü'de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nın ardından, yetkililer bir basın toplantısı düzenledi.



Azerbaycan Enerji Bakanı Natig Aliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik krizlerin yaşandığı bir ortamda Güney Gaz Koridoru gibi bir projenin gerçekleştirilmesi için büyük çabaların gerektiğini belirtti.



Tüm ilgili ülkelerin çabalarını birleştirmesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, Güney Gaz Koridoru'nu genişletmeyi düşündüklerini, Iyon-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın ortağı ülkelerinin de bu nedenle bugün Bakü'de bulunduğunu aktardı.



Projenin gerçekleştirilmesi için önem arzeden konuların birinin finans konusu olduğunu belirten Aliyev, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası gibi kurumların projeye finansal destek sağlayacağını kaydetti.



Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sefcovic ise Güney Gaz Koridoru'nun güzergahındaki bütün ülkelere büyük fayda getireceğini vurguladı.

2018'de Türkiye hedefi



Projenin bir ayağı olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TAP) bazı gecikmelerin yaşandığını, bunun da hoşnutsuzluk oluşturduğunu anlatan Sefcovic, "Bu hoşnutsuzluğu İtalya hükümetine ilettik. Güney Gaz Koridoru tüm katılımcılar ve özellikle İtalya için de önemli bir proje. Çünkü doğalgaz Avrupa'da ilk olarak İtalya'ya ulaşacak. Doğalgazın 2018'te Türkiye'ye, 2020'de ise Avrupa'ya ulaşmasını arzu ediyoruz ve bunu başaracağız." diye konuştu.



Açılışında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşma yaptığı Danışma Kurulu toplantısında, Enerji Bakanı Aliyev ve Sefcovic'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Enerji Diplomasisi Sekreter Yardımcısı Robin Dunnigan, İngiltere Başbakanı Azerbaycan Ticaret Elçisi Emma Nicholson, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı Kakha Kaladze, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Carenda, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Giorgos Stathakis, Bulgaristan Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic, Hırvatistan Çevre ve Enerji Bakanı Slaven Dobroviç yer aldı.



Toplantıda, Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.



Yetkililer, toplantı sonrasında ülkelerinin projedeki yükümlülüklerini teyit eden bildiriye imza attı.



Güney Kafkas Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru ile Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın Avrupa'ya gönderilemesi öngörülüyor.