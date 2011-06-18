-SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi altıncı maçında ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 91-88 yenerek, seride durumu 4-2 yapan Fenerbahçe Ülker, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. Maç sonunda Galatasaraylı taraftarlar, sahaya yabancı madde yağdırdı. Toplamda dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ezeli rakibini taraftarının önünde 91-88 yenen Fenerbahçe Ülker, seride rakibine 4-2 üstünlük kurarak, şampiyonluk kupasını kazandı. Ezeli rakipleri 26 yıl sonra karşı karşıya getiren ve 0-0 eşitlikle başlayan final serisinde kendi evindeki ilk iki maçı 81-59 ve 95-74'lük sonuçlarla kazanan Fenerbahçe Ülker, 2-0 öne geçti. Taraftarının önünde Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçını uzatma sonunda 97-93 kazanarak, seride durumu 2-1 yapan Galatasaray Cafe Crown, aynı salondaki serinin dördüncü maçını ise 85-74 yitirerek, 3-1 geriye düştü. Sinan Erdem Spor Salonu'nda kendi taraftarının büyük desteğiyle serinin beşinci maçını kazanarak, şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe Ülker'i 72-71 yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar, durumu 3-2'ye getirdi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılan serinin altıncı maçını ise Fenerbahçe Ülker 91-88 kazanarak, seride durum 4-2 yaptı ve 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. -SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI- Karşılaşmanın bitmesiyle Galatasaraylı taraftarlar, sahaya yabancı maddeler yağdırdı. Fenerbahçe Ülkerli oyuncular ve teknik heyet, koşarak soyunma odasına gitti. Bu arada Tutku'nun, Ömer Onan'ı yabancı maddelerden korumaya çalıştığı görüldü. Galatasaray Cafe Crownlu oyuncular ve teknik heyet birbirlerine saha ortasında sarılırken, bazı oyuncuların göz yaşlarını tutamadığı görüldü. Özellikle Tutku ile Shipp'in göz yaşlarına hakim olamadığını gören başantrenör Oktay Mahmuti, oyuncularına sarılarak onları teselli etmeye çalıştı. Galatasaraylı taraftarlar da takımları için tezahüratlar yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ''Sen şampiyon olmasan da, kupaları almasın da seviyoruz seni'' diye bir süre tezahürat yaptı, oyuncularını tribünlere çağırıp, alkışladı. Bu sırada, Galatasaray Cafe Crown'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rancik, maçtan sonra taraftarlara saha ortasında üçlü çektirdi. Galatasaraylı taraftarlar daha sonra Fenerbahçe'ye küfürlü tezahürat yapıp, ''Fener pabucu yarım, çık dışarı oynayalım'' diye bağırdı. -SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK- Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca hiç susmadı ve takımlarına büyük destek verdi. Karşılaşmayı ayakta izleyen taraftarlar, Fenerbahçe Ülker'in her hücumunda hep birlikte ıslıklarken, kendi oyuncularının attığı her sayıda büyük sevinç yaşadı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın son 1 dakika 48 saniyesine takımları 82-80 geride giren Galatasaraylı taraftarlar, mola sırasında ''Bu taraftar sizinle gurur duyuyor'' diye tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmanın 2. periyodunda sahaya yabancı maddeler atınca, salonda, sahaya bir şey atılmaması yönünde 3 kez anons yapıldı. Maçın 2. periyodunun 6. dakikasında Ermal 3 faule ulaşırken, sarı-kırmızılı taraftarlar hakemlerin bu kararına tepki gösterdi. -JASİKEVİCİUS KAŞINA DARBE ALDI- Karşılaşmanın 3. periyodunun başında bir pozisyonda kaşına darbe alan Fenerbahçe Ülkerli Sarunas Jasikevicius, oyundan çıkarak, benchte tedavi oldu. Maçın 3. periyodunda kenarda dinlenen Jasikevicius, kaşında bantla 4. periyotta yeniden oyuna girdi. Bu arada Fenerbahçe Ülker'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gasper Vidmar karşılaşmayı basın tribününden izledi.