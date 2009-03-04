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Spor

Sahaya yabancı cisim yağdı

Ankaraspor-Beşiktaş maçında Ankaragücü taraftarları olay çıkardı.

04 Mart 2009 02:00

Beşiktaş ile Bursaspor arasındaki davanın yansıması Ankara’da görüldü. Yeşil-beyazlıların kardeş takımı Ankaragücü’nün taraftarı siyah-beyazlıları yabancı cisim yağmuruna tuttu. Olayların faturasının ev sahibi Ankaraspor’a kesileceği belirtildi

Ankara Yenişehir Asaş Stadı’nda dün akşam oynanan Ankaraspor-Beşiktaş maçında Ankaragücü taraftarları olay çıkardı.

Siyah-beyazlılarla husumeti bulunan ve bunu kan davası gibi devam ettiren Bursaspor ile kardeş takım olduklarını belirten sarı-lacivertliler, Beşiktaşlı futbolculara tepki gösterdi, tribünden yabancı cisim yağdırdı. Ev sahibinin penaltı golünden sonra Beşiktaş aleyhinde bağıran Ankaragücü’nün taraftarları, 31. dakikada bir havalandırma deliğinin kapağını bile sahaya atarak herkese pes dedirtti.

Kartal’ın kazandığı taç atışını kullanmak isteyen Tello’ya gelen bu kapak, siyah-beyazlı futbolcunun hafif bir sakatlık geçirmesine neden oldu. Bundan sonra da tepkilerini devam ettiren Ankaragücü kaşkolları taşıyan seyirciler, Beşiktaş aleyhine tezahürat yaptı.

Başkent ekibinin diğer kulübünün taraftarlarının yaptığı bu olayların faturasının Ankaraspor’a çıkacağı vurgulandı. Ev sahibi olarak görünen kulübe para cezası geleceği öğrenildi.

Beşiktaş otobüsü taşlandı

Ankaraspor - Beşiktaş karşılaşması için otelden ayrılarak stada doğru hareket eden siyah - beyazlı kafile yolda tatsız bir sürprizle karşılaştı. Ankaraspor taraftarlarını taşıyan belediye otobüslerindeki seyircilerden birinin takım otobüsüne taş atması futbolcular arasında kısa süreli bir panik yaşattı. Otobüsün camlarının kırılmadığı taşlama olayının şaşkınlığını üzerinden atan kafile daha sonra taraftarlardan uzaklaşarak yoluna devam etti.

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