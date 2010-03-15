Sahaya inen seyirci kalecinin kafasını kırdı

T24 - Rusya'nın Yekaterinburg kentinde oynanan buz hokeyi maçında sahaya inen evsahibi takımın taraftarı, rakip takımın kalecisinin kafasını buz hokeyi sopasıyla 3 yerden kırdı.





Rus "News.ru" internet haber portalı, Yekaterinburg'un "Avtomobilist" ve Başkortostan Cumhuriyeti'nin başkenti Ufa'nın "Salavat Yulayev" takımlarının dün Belarus ve Kazakistan'dan takımların da yer aldığı Rusya Kıta Turnuvası play off karşılaşmasına bir holiganın Rusya buz hokey tarihinde ilk kez rastlanan saldırganlığının damga vurduğunu duyurdu.



Karşılaşmanın 17. dakikasında sahaya atlayan evsahibi takımın taraftarı "Salavat Yulayev" takımının turnuvanın en başarılı ismi olarak gösterilen kalecisi Vitaliy Koleşnikov'a önce yumruklarla ardından da buz hokeyi sopasıyla vurdu.



Buz hokeyi sopasıyla kafasına aldığı 3 sert darbeyle ağır şekilde yaralanarak aşırı derecede kan kaybeden Koleşnikov'a ilk müdahale soyunma odasında yapıldı.



Ufa'nın Salavat Yulavey takımından saldırının ardından yapılan açıklamada, buz hokeyi tarihinde böylesi bir olayın ilk defa yaşandığı, "Daha önce eşi görülmemiş bu durumu vahşetten başka bir şeyle değerlendiremeyiz. Bir sonraki karşılaşmada Avtomobilist takımı taraftarlarının elinde bıçak veya başka silah bulunmayacağını kim garanti edebilir. Biz kentimizde misafir takımların oyuncularının güvenliğine son derece büyük önem göstermekteyiz. Aynı ilgiyi diğer takımlardan da bekliyoruz" ifadesi kullandı.



Açıklamada, bu saldırının Buz Hokey Turnuvası'nın imajını bozduğunu, bundan sonraki play off karşılaşmalarının seyircisiz oynanması istendi.







