Sahaya indi teknik direktörü bıçakladı!

T24 - Samsun-Mersin maçında, devletin kontrolündeki şeref tribününde oturan Murat Yeşilova, Mersin takımının teknik direktörü olan kardeşi Yüksel Yeşilova’yı namus yüzünden bıçakladı. Karşılaşma, 42. dakikada tatil edildi



Mersin İdman Yurdu’nun Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, sahaya giren ağabeyi Murat Yeşilova’nın bıçaklı saldırısı sonucu karnından ve kalçasından yaralandı.



Bank Asya 1. Lig’de dün akşam oynanan Samsunspor-Mersin İdman Yurdu karşılaşmasının 42. dakikasında konuk ekip 1-0 öndeyken bir kişi protokol tribününden sahaya indi. Saldırgan daha sonra Yüksel Yeşilova’yı kalçası ve karnından bıçakla yaraladı. Yüksel Yeşilova, aldığı bıçak darbeleri sonucu yere düştü. Olaya müdahale eden polis, saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Murat Yeşilova, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken olayın Samsunspor’la bir ilgisi bulunmadığını, kardeşiyle ilgili konunun namus meselesi olduğunu iddia etti.



Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Kahramanlı, Teknik Direktör Yüksel Yeşilova’nın, psikolojik rahatsızlığı olan bir ağabeyi olduğunu bildiklerini belirtti. Kahramanlı, şunları dedi:



“Saldırgan, hocamıza daha önceden hakaretlerde bulunmuştu. Bunun üzerine hocamız da emniyete durumu bildirmişti. Ancak bu olayın stat içinde yaşanması hepimizi şok etti. O nedenle emniyet birimlerinin bu olayın tüm detaylarını aydınlatmasını istiyoruz. Ayrıca stada bıçaklı bir kişinin girebilmiş olmasını da düşündürücü buluyoruz.”



Kulüp doktoru Bekir Çakır, Yapılan kontrollerde hocamızın karnından bir, kalçasından da 5 bıçak darbesi aldığı görüldü” dedi. Çakır, herhangi bir hayati tehlikenin bulunmadığını, müşahede için hastanede tutulduğunu açıkladı.



Murat Yeşilova’nın, geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu’na bir ihbar mektubu gönderdiği ve kardeşinin ahlaki olarak bozuk olduğunu belirttiği öğrenildi.



Şeref tribününde bulunan ve saha kenarına kadar inen Yeşilova’nın bu hareketi, Samsunspor’a da pahalıya patlayacak. Ev sahibi kulübün, saha içi emniyeti sağlamakla yükümlü olduğu, bu nedenle ceza alacağı belirtildi. Maçın akıbetine ise Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu karar verecek. Ya maç kaldığı yerden tarafsız bir sahada devam edecek, ya da Samsunspor hükmen yenik sayılacak.





Van’da da olay



Belediye Vanspor’la oynayan Şanlıufaspor’un Teknik Direktörü Mehmet Şahan, bir grup rakip taraftarın saldırısı sırasında atılan taşla başından yaralandı. Şahan’la olay sırasında taraftarların saldırısı sırasında dövülen Şanlıurfaspor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Akarslan, Van Devlet Hastanesi’e götürüldü. Hastanede başına 3 dikiş atılan Mehmet Şahan’la Akarslan, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.







