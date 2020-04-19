Sahaya ilk inen takım Beşiktaş oluyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19)salgını nedeniyle tüm Avrupa'da futbol maçları ve antrenmanlar iptal edilirken, Süper Lig'de sahaya inmeye hazırlanan ilk takım Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesislerinde hafta başı itibariyle sahaya iniyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, dörderli gruplar halinde futbolcuların bir araya gelmesine izin verdi.

Güç ve koordinasyon çalışması yapılacak

Beşiktaşlı futbolcular özel antrenörler eşliğinde çalışmalarını Ümraniye'de sürdürecekler.



Siyah-beyazlılarda hafta içinde yapılacak idmanlarda oyuncuların güç ve koordinasyon çalışmaları yaparak zinde tutulması hedefleniyor.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetici Emre Kocadağ ile görüşerek kulübün sağlık kurulunun Nevzat Demir Tesisleri'ni kontrol edip, antrenman yapılır hale getirilmesini talep etti.

Tesis personeli olmayacak

Öte yandan futbolcuların antrenman için bir araya geldiği anlarda tesislerde görev üstlenen profesyonel çalışanların Ümraniye'de yer almayacağı sadece antrenör ve futbolcu grubunun faaliyet göstereceği bilgisine ulaşıldı.