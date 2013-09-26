Sahaya girene hapis, para ve men cezası

İçişleri Bakanı Muammer Güler sahaya giren taraftarlar hakkında "Hem adli yönden hapis cezasının hem idari para cezasının hem de müsabakadan men cezasının gündemde olduğunu söylemek isterim" dedi.

Gazeteciler Muammer Güler'e Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki olayları sordu.

"Sahaya girenler hapis, idari para ve müsabakadan men cezalarıyla karşı karşıyalar" diyen Güler, şunları söyledi:

"Olayla ilgiili Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor savcıları ve ilgili kurumlar geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

Sahaya giren ve kameralarla tespit edilen şahıslar üzerindeki çalışmamız büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Sorumlular yakalanarak adli merciler önüne çıkarılacak."

'3 cezaya da muhataplar'

"Hem adli yönden hapis cezasının hem idari para cezasının hem de müsabakadan men cezasının gündemde olduğunu söylemek isterim. Sahaya giren bu şahıslar her üç cezaya muhataptırlar.

Bu işin en iyi şekilde kontrolü bakımından elektronik bilet uygulamasına derhal geçilmesi, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımız 2014 Nisan'a kadar olan süreyi daha geriye çekmiştir. Üç ay içinde bu uygulamanın yapılacağı ifade edilmektedir."

'Kamera sayısı yeterli değil'

"Bir diğeri de saha içinde yüksek çözünürlü ve çok sayıda kamera. Çünkü şu anda Olimpiyat Stadı için diyorum, 20 civarındaki kamera yetmiyor, bunun 100'e çıkarılması lazım. Diğer statlara da yeteri kadar kameranın konulması gerekiyor. Bunlar daha önce il spor güvenlik kurullarında defalarca belirtilen konulardır.

Bir diğer konu ise müsabakaya girmeme cezası alanların daha kapıdayken yüz tanıma sistemiyle ilgili oraya özel kameraların konulması gerekiyor. Onun temin edilmesi de burada caydırıcılık sağlanmış olacak.

Ayrıca kapıların ve turnikelerin fiziki emniyetinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Anlaşıldı ki bazı yerlerde turnikeler bozularak, kapılar zorlanarak orada yasadışı girişler olabiliyor.

Yeteri sayıda güvenlik görevlisinin çalıştırılmadığı ifade edildi. Bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetim Başkanlığı, emniyet müfettişleriyle bu konuyu ayrıca inceletecektir.

Şunu açıklıkla belirtiyorum; 6222 sayılı kanunda öngörülen yasaklamalara riayet etmeyenler bunun mutlaka müeyyideleri ile muhatap olacaklardır. Ancak uygulamada men cezası alanların karakola gelip imza vermesi konusunda da maalesef caydırıcı hükümlerin olmadığını gördük."

'Başarı oranı yüzde 25'

"4 bin 300'ün üzerindeki müsabakaya girmeme cezası alanların şu anda devam etmekte olan 2 bin 100'ü ile ilgili maalesef bu uygulamanın ancak yüzde 25'ler civarında başarılı olabildiğini gördük. Burada caydırıcı hükümlerin getirilmesinde fayda var.

Sayın Bakanımız ifade etti, bir çalışma yapılıyor. Belki oradaki cezaların tutuklama limitleri için bir hüküm konulabilir. Çünkü belli bir limitin altında tutuklama cezası getirilemiyor. O konuda Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı olarak özel bir çalışma yapacağız.

Koruma memurluğu kuruluş kanununa koyacağımız bir hükümle onlar da emniyet hizmetleri sınıfından sayılıyorlar. Koruma görevlerini yürütecekleri için stadyumlarda bunların da görevlendirilmesine gideceğiz. Ancak UEFA ve FIFA kriterlerinde özel güvenliklerin bulunması gereken yerlerle ilgili bazı kayıtlar var. Onlara da riayet etmek suretiyle bu hizmetin emniyet hizmetleri sınıfından kişilerce yürütülmesinin daha etkin olacağına inanıyoruz."

'Görev yapan polis ödeme almalı'



"Ancak İçişleri Bakanı olarak burada polislerim adına şunu da ifade etmek isterim, daha önce bunlar ücretsiz yapılıyordu. Son dönemlerde çok düşük ücretlerle bunlar yapıldı. Orada özel güvenlikler ne alıyorsa emniyet görevlilerine de bu miktardaki ödemelerin mutlaka kanunun içerisinde bir düzenleme olarak yer almasını İçişleri Bakanlığı olarak şart koşacağız. Çünkü böylesine asli bir görevi olmayan bir konuda polisimizin hizmetinden yararlanılması karşılığında arkadaşlarımızın bu ödemeleri almaları gerekiyor."