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SAHAYA GİREN 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2011 20:21

-SAHAYA GİREN 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, savcılıkça serbest bırakıldı.  Polisteki işlemlerinin ardından Kadıköy Adliyesine sevk edilen 4 kişinin, 21 Temmuz'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının 67. dakikasında sahaya giren kişilere ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Savcı, ifadelerini aldığı 4 kişiyi serbest bıraktı.

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