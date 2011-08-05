-SAHAYA GİREN 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, savcılıkça serbest bırakıldı. Polisteki işlemlerinin ardından Kadıköy Adliyesine sevk edilen 4 kişinin, 21 Temmuz'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının 67. dakikasında sahaya giren kişilere ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındı. Savcı, ifadelerini aldığı 4 kişiyi serbest bıraktı.