Sahaya girdikten sonra ölü bulunan taraftar cinayetinde 2 kişi gözaltında

PTT 1. Lig 'de Tekden Denizlispor-TKİ Tavşanlı Linyitspor arasında oynanan maçta sahaya girdikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan ve ertesi gün sabah saatlerinde çöp konteyneri yanında cesedi bulunan Ahmet Cengiz'in (28) ölümüyle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayıhan Mahallesi'ndeki bir çöp kutusunda cesedi bulunan Cengiz'in ölümüyle ilgili sürdürdüğü araştırmada, olay gecesi Ahmet Cengiz ile bir kafede görüştüğü tespit edilen T.M. (27) ve H.O'yu (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, "olay gecesi bir kafede arkadaşlarıyla oturdukları sırada Cengiz'in, U.Ö. isimli şahsın eşine küfür ettiğini ve sonrasında Cengiz'i bir otomobile bindirerek Karakurt Mahallesi'nde boş bir arazide darp ederek çöp kutusunun yanına bıraktıklarını" söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin olay gecesi birlikte oldukları iddia edilen U.Ö, M.O ile M.Y'nin arandığı bildirildi.