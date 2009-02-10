Sahaya çıkıyoruz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Fildişi Sahili ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yarın yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.





Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın Fildişi Sahili ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yarın yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sorin Corpodean yönetecek. Corpodean'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Miclos Nagy ve Octavian Sovre yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.



Bu arada 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İspanya, Belçika, Ermenistan ve Estonya da yarın hazırlık maçları yapacak. Türkiye'nin rakiplerinin yarınki hazırlık maçları şöyle:



15.00 - Ermenistan - Letonya



19.00 - Kazakistan - Estonya



21.45 - Belçika - Slovenya



23.00 - İspanya - İngiltere



Öte yandan Türkiye liglerinde oynayan yabancı futbolcuların milli takımlardaki maç programı şöyle:



21.00 - Fas - Çek Cumhuriyeti (Milan Baros)



23.00 - İspanya - İngiltere (Daniel Güiza)



