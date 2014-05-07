T24 LogoT24 Logo
Spor

Sahaya atılan muzun cezası belli oldu

Villarreal-Barcelona maçında, Barcelonalı futbolcu Dani Alves'e atılan muz nedeniyle Villarreal kulübüne 12 bin euro para cezası verildi

07 Mayıs 2014 22:48

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelonalı futbolcu Dani Alves'e muz atan taraftarı nedeniyle Villarreal Kulübü'ne 12 bin euro para cezası verdi.

İspanya Futbol Federasyonu'nun maçlardan sorumlu komitesi, 27 Nisan'da oynanan Barcelona maçında sahaya muz atılması olayı nedeniyle Villarreal Kulübü'ne 12 bin avro ceza verildiğini açıkladı. Komite, cezanın Villarreal Kulübü'nün olayın sorumlusunu cezalandırması ve ırkçılığı kınaması nedeniyle hafifletildiğini duyurdu. 

27 Nisan'da oynanan Villarreal-Barcelona maçında, köşe atışına giden Alves'e muz atılması dünya genelinde olayı tepkilere neden olmuştu. Villarreal Kulübü de muz atan taraftarın kulüp üyeliğini iptal etmiş, ömür boyu stada girmesine yasak getirmişti.

ETİKETLER

ırkçılıkmuzbarcelonadani alves

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24