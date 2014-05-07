Sahaya atılan muzun cezası belli oldu

İspanya Futbol Federasyonu, Barcelonalı futbolcu Dani Alves'e muz atan taraftarı nedeniyle Villarreal Kulübü'ne 12 bin euro para cezası verdi.
İspanya Futbol Federasyonu'nun maçlardan sorumlu komitesi, 27 Nisan'da oynanan Barcelona maçında sahaya muz atılması olayı nedeniyle Villarreal Kulübü'ne 12 bin avro ceza verildiğini açıkladı. Komite, cezanın Villarreal Kulübü'nün olayın sorumlusunu cezalandırması ve ırkçılığı kınaması nedeniyle hafifletildiğini duyurdu.
27 Nisan'da oynanan Villarreal-Barcelona maçında, köşe atışına giden Alves'e muz atılması dünya genelinde olayı tepkilere neden olmuştu. Villarreal Kulübü de muz atan taraftarın kulüp üyeliğini iptal etmiş, ömür boyu stada girmesine yasak getirmişti.