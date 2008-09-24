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Spor

Sahasının ortasında kavşak

Fulya Şan Ökten Tesisleri’nin korunması için 10 binden fazla imza toplandı. Ancak mevcut sahanın ortasından kavşak geçmesinin planlandığı vurgulandı

24 Eylül 2008 03:00



Fulya Şan Ökten Tesisleri’nin korunması için 10 binden fazla imza toplandı. Ancak mevcut sahanın ortasından kavşak geçmesinin planlandığı vurgulandı


Beşiktaş’ın özkaynak düzenine ev sahipliği yapan Fulya Şan Ökten Tesisleri’nin durumu belirsizliğini korurken, buradan karayolu geçeceği öğrenildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin metro ve tünel çalışmaları kapsamında önce durak olacağı belirtilen Fulya Şan Ökten Tesisleri’nin sahasından kavşak geçmesinin planlandığı ortaya çıktı.
Daha önce Fulya projesinin müteahhiti Yaşar Aşçıoğlu tarafından yenileneceği belirtilen tesislerin yerinin ve isminin korunması için başlatılan imza kampanyası sonuçlandı. Siyah-beyazlı taraftar derneklerinin öncülüğünde yapılan çalışmaya ilk imzayı Beşiktaş’ın efsane Başkanı Süleyman Seba atmıştı. Seba’nın öncülüğündeki çalışma sonunda imzaların 10 bini geçtiği belirtildi.

Çilekli kulüpte kaldı
Toplanan imzalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Karayolları İnşaat Bölümü’ne ulaştırıldığı öğrenildi. Beşiktaş bünyesinde yer alan derneklerin girişimi ile toplanan imzaların yanı sıra, aynı dilekçenin Cumhurbaşkanlığı’na , Başbakanlığa ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığına da iletildiği belirlendi.
Öte yandan Yönetim Kurulu, uzun süredir Çilekli Tesisleri ile ilgili olarak Beşiktaş Belediyesi ile yaptıkları görüşmeler son noktaya geldi. Siyah-beyazlı kulübün, aylık 25 bin YTL olmak üzere 10 yıllığına tesisleri işletme hakkını aldığı öğrenildi.

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