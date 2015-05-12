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Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a 'teneke heykel' göndermesi

'Çalış senin de olur diyeceğim ama kolay kolay olmaz be gardaş!'

12 Mayıs 2015 11:50

Recep İvedik serisi ile gişe rekorları kıran ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, yeni filmine ilişkin olarak Cem Yılmaz'a gönderme yaparak, "7 yıldır beni zirveden hiç indirmediniz. Nazar etme nolur, çalış senin de olur diyeceğim ama kolay değil!"

Yeni filmi 'Osman Pazarlama'nın çekimlerine 20 gün sonra başlayacak olan Şahan Gökbakar, kendisiyle aynı dönemde yeni filmini çekecek olan Cem Yılmaz'ın aldığı ödüllere de gönderme yaptı. Şahan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Nazar etme ne olur, çalış senin de olur diyeceğim ama kolay kolay olmaz be gardaş! Tam 7 yıl oldu beni o zirveden hiç indirmediniz. İşte o yüzden hep diyorum; ben ödül almayı tenekeden heykellerle değil seyircilerin beni her defasında en tepeye koyunca almayı seviyorum. Gerisi teferruat."

 

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