Şahan Gökbakar: Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz

Oyuncu Şahan Gökbakar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımında bulundu. Gökbakar, “Direk sıfır yapsanıza faizi... Niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin” diye yazdı.

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 15'e çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yükseliş hızlanırken, karar öncesi 10,54'e kadar gerileyen dolar, 10,97'ye kadar yükselerek tarihi zirvesini gördü. Euro ise 11,46'yla rekor tazeledi.

Gökbakar, Merkez Bankası kararı sonrası sosyal medya hesabı Twitter’da, “Direk sıfır yapsanıza faizi... Niye böyle tek tek... Madem piyasaları, kurları falan önemseyen yok, yapın kafadan 0 faiz. Hadi anam faiz maiz yok bizde deyin... Artık o zaman baronlar, lobiler, dış güçler, kıskanan eden vs. onlar düşünsün... Not: Bu bir tavsiye değildir” ifadelerini kullandı.