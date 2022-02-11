Şahan Gökbakar: Kadına şiddetin bitmesi için, kafaların değişmesi ve hukukun kadını koruması lazım

Komedyen Şahan Gökbakar, Suphi Altındöken tarafından Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümü "Kadına şiddetin bitmesi için, kafaların değişmesi ve hukukun kadını koruması lazım" paylaşımını yaptı.

Gökbakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddetin bitmesi için, kafaların değişmesi ve hukukun kadını koruması lazım. "Erkek kadının sahibidir", "hamile kadın sokakta gezmesin","kadın sokakta kahkaha atmaz" diye konuşulmayan ve kadına şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak ümidiyle" ifadesini kullandı.