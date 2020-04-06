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Şahan Gökbakar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyasına 16 bin liralık bağışta bulundu

06 Nisan 2020 07:37

Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ komedyen Şahan Gökbakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin yardım kampanyalarına tepki gösterdiği konuşmasının hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasına 16 bin lira bağışta bulunduğunu duyurdu. 

 Üstündağ köşesinde,  "Gişeye yönelik filmleriyle eleştiriler alan Şahan Gökbakar, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı yardım kampanyalarına bağış yaptı. Bağışların dekontlarını sosyal medyada yayınlayan Gökbakar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı yardımın miktarını silmeyi unutunca 16 bin lira bağışladığı ortaya çıktı" ifadesini kullandı. 

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