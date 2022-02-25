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Şahan Gökbakar: Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?

25 Şubat 2022 14:34

Eski bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eleştirilmesine ilişkin olarak komedyen Şahan Gökbakar, "Herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba?" diye sordu.

Gökbakar Twitter hesabından "Bana ve diğer komedyenlere 'işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma' diye yorum yazanlar; o 'komedyen' Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı?" ifadesini kullandı. 

 

ZelenskiŞahan Gökbakarpostadünyalider
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