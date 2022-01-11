T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Şahan Gökbakar: Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok, bankalar bildiğini okuyor

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekmişti

11 Ocak 2022 12:40

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, "Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok" diyerek, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tutmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Faizlerin yüzde 14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün yüzde 19 ve yüzde 19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise yüzde 17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?"

şahan gökbakarfaizmerkez bankasıekonomipara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24