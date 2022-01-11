Şahan Gökbakar: Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok, bankalar bildiğini okuyor

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, "Faizlerin yüzde 14'e indiği falan yok" diyerek, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'e indirmesine rağmen bankaların faiz oranını yüksek tutmasına tepki gösterdi.

Şahan Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Faizlerin yüzde 14 e indiği falan yok bu arada. Bugün bankalardan 32 gün yüzde 19 ve yüzde 19.25 gibi fiyatlar almış bizim muhasebe. Kur korumalıda ise yüzde 17. Yani MB faizi indiriyor ama bir tek kendi indiriyor herhalde? Bankalar bildiğini okuyor gibi. Bu niye böyle sizce değerli ekonomistler?"